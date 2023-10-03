Prolungamento del tram T10: arrivederci all'incontro pubblico del 17 ottobre 2023!
Pubblicato su
Dal 27 febbraio al 24 aprile 2023, molti di voi hanno partecipato alla consultazione preliminare sull'estensione del tram T10. Ciò ha permesso molteplici scambi e contributi numerosi, ricchi e motivati.
La consultazione sull'estensione del T10 è stata...
- 12 incontri organizzati a Clamart, Châtenay-Malabry e Plessis-Robinson
- Più di 1200 partecipanti agli incontri
- Più di 15.000 visite al sito web
- Più di 3400 contributi scritti
- 21 taccuini degli attori
Ci vediamo all'incontro pubblico del 17 ottobre 2023! Sarà l'occasione per presentare i risultati di questa consultazione, le decisioni prese al termine di essa e gli impegni di Île-de-France Mobilités per il proseguimento del progetto.
Quando?
Martedì, Ottobre 17, 2023
19h – 21h30
Dove?
Piazza Jules Hunebelle
92.140 Clamart