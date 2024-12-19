Nel 2025, la prosecuzione degli studi preliminari e della consultazione

La consultazione preliminare condotta tra il 27 febbraio e il 24 aprile 2023, alla quale molti di voi hanno partecipato, ha permesso di mantenere il principio di un prolungamento del tunnel del tram T10.

La fase di studio preliminare avviata nella primavera del 2024 mira a perfezionare i diversi scenari per questa estensione del tunnel:

La prima parte di questa fase di studi, attualmente in corso, consente di affinare lo scenario o gli scenari più favorevoli mediante un'analisi comparativa e multicriterio.

La seconda parte consisterà in un'analisi approfondita dello scenario o degli scenari individuati come i più favorevoli: progettazione e condizioni di realizzazione delle strutture, modalità dettagliate di inserimento delle emergenze in superficie, principi di phasing e organizzazione dei cantieri, ecc.

Al termine degli studi preliminari, uno scenario consolidato e uno studio d'impatto possono essere presentati nell'ambito di un'inchiesta pubblica per raccogliere le osservazioni di tutte le parti interessate.

Nell'ambito della consultazione in corso, Île-de-France Mobilités desidera condividere con voi lo stato di avanzamento degli studi preliminari. Dopo un primo anno scandito dalla relazione intermedia del garante, la consultazione continua dall'inizio del 2025. A gennaio, la newsletter n°4 distribuita e messa online vi darà informazioni su un nuovo ciclo di incontri per condividere i risultati degli studi e raccogliere le vostre impressioni sulle soluzioni di integrazione scelte.

Per rimanere informati, controlla regolarmente il sito web!