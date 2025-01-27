Chiusura delle iscrizioni per i workshop di febbraio 2025

Nel 2024, un ciclo di workshop condotti con i Clamartois ha portato allo sviluppo congiunto di una diagnosi per settore. Questo prerequisito essenziale per l'avvio degli studi ha permesso di indirizzare in modo fine e preciso i punti di attenzione e le particolarità dei vostri quartieri. Questi dati sono materiale prezioso per il team di progetto e l'ufficio di progettazione, presenti a questi incontri. Gli studi in corso consentono di affrontare concretamente le varie lezioni apprese da questi laboratori, tra cui il miglioramento del collegamento alla stazione di Clamart, la ricerca del miglior servizio possibile per la città o l'ottimizzazione dell'inserimento delle strutture in superficie.

Nel febbraio 2025, Île-de-France Mobilités organizza un nuovo ciclo di workshop per presentare lo stato di avanzamento degli studi per quanto riguarda i risultati dell'analisi comparativa dei diversi scenari per l'implementazione e l'inserimento delle strutture.

A causa della forte mobilitazione generata da questo ciclo di workshop, le iscrizioni sono chiuse. Île-de-France Mobilités si impegna a consentire la partecipazione del maggior numero possibile di persone entro i limiti della capacità delle sale disponibili.