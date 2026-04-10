I punti salienti del progetto e della consultazione nel 2026 - inizio 2027

Île-de-France Mobilités sta ultimando gli studi preliminari per l'estensione del tram T10 tra le stazioni Jardin Parisien e Gare de Clamart. Diverse pietre miliari si profilano per i prossimi mesi e fino all'inizio del 2027.

Giugno 2026: presentazione al pubblico del progetto selezionato

Al termine degli studi preliminari, il progetto selezionato per l'inchiesta pubblica sarà presentato al pubblico in occasione di un incontro informativo pubblico a Clamart. Scambi specifici avranno luogo con i proprietari interessati. L'incontro pubblico permetterà di condividere le caratteristiche del progetto e i principi organizzativi del sito che verranno affinati nelle successive fasi di studio.

Estate 2026: deliberazione del Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités sul dossier dell'inchiesta pubblica

Il fascicolo dell'inchiesta pubblica, contenente lo studio di impatto del progetto, sarà sottoposto quest'estate al Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités per l'approvazione. Successivamente, sarà trasmesso alla prefettura per le indagini.

Autunno 2026 – Inizio 2027: esame del fascicolo da parte dei servizi statali e inchiesta pubblica

Il fascicolo dell'inchiesta pubblica sarà esaminato dalle autorità competenti (Autorità per l'ambiente e Segretariato generale per gli investimenti) prima dell'inchiesta pubblica prima di ottenere una dichiarazione di pubblica utilità, che dovrebbe iniziare entro l'inizio del 2027. Ciò consentirà al pubblico di essere informato ed esprimersi sul progetto. Al termine dell'inchiesta pubblica, la commissione d'inchiesta emetterà un parere che consentirà al prefetto di esprimersi sull'utilità pubblica del progetto.

Le informazioni sui prossimi tempi di dialogo saranno presto pubblicate sul sito web.