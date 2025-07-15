Tram T10: presenze che superano le aspettative
Due anni dopo la messa in servizio della linea, il tram T10 che collega Antony (Croix de Berny) a Clamart (Jardin Parisien) in 20 minuti mostra dati di utenza superiori al previsto. Questo successo testimonia il servizio fornito dalla linea agli abitanti e agli utenti del sud di Hauts-de-Seine.
Dati di utenza per la prima metà del 2025 sul tram T10:
- Quasi 30.000 viaggiatori in media al giorno nei giorni feriali
- Più di 23.000 viaggiatori il sabato e 16.000 la domenica in media
- Fermata più trafficata : La Croix de Berny, con 8.000 viaggiatori che salgono ogni giorno(due direzioni combinate) nei giorni feriali
Per sostenere questa dinamica, completare la rete e soddisfare le esigenze di viaggio verso la futura linea 15 della metropolitana, Île-de-France Mobilités sta studiando le condizioni per un prolungamento del T10 fino alla stazione di Clamart.