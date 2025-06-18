Il verbale dell'incontro pubblico è disponibile!

Mercoledì 18 giugno 2025, Île-de-France Mobilités è venuta ad incontrarvi. Il team di progetto vi ha presentato gli studi delle alternative e le modalità di inserimento della soluzione tunnel selezionate fino ad oggi.

Sono ora disponibili i verbali di questo incontro pubblico e gli studi sulle alternative di autobus e tram in superficie e nel sottosuolo.