Il verbale dell'incontro pubblico è disponibile!
Pubblicato su
Mercoledì 18 giugno 2025, Île-de-France Mobilités è venuta ad incontrarvi. Il team di progetto vi ha presentato gli studi delle alternative e le modalità di inserimento della soluzione tunnel selezionate fino ad oggi.
Sono ora disponibili i verbali di questo incontro pubblico e gli studi sulle alternative di autobus e tram in superficie e nel sottosuolo.
Verbale - Incontro pubblico
18 juin 2025
Studia soluzioni alternative in modalità tram
Juin 2025
Studia soluzioni alternative in modalità bus
Juin 2025