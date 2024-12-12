Consultazione continua - leggi il primo rapporto intermedio!

Il primo rapporto intermedio della consultazione in corso è online! È scritto da Sylvie Haudebourg, garante della consultazione continua nominata dalla Commissione nazionale per il dibattito pubblico.

Follow-up degli impegni dell'amministrazione aggiudicatrice, modalità di consultazione e dialogo messe in atto, contenuto degli scambi con il pubblico e principali argomenti discussi... Il rapporto passa in rassegna la sequenza di associazioni pubbliche condotte tra l'autunno 2023 e la primavera 2024 e presenta il parere del garante sullo svolgimento della consultazione.

La consultazione continua sarà quindi oggetto di una relazione intermedia annuale da parte del garante, fino all'organizzazione dell'inchiesta pubblica, la prossima fase di partecipazione pubblica.