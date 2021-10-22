L'ordine del giorno
Dal 27 febbraio al 24 aprile, partecipa a 6 incontri pubblici
Incontro pubblico di apertura
- 7 marzo 2023
- 19h-21h30
- Salle Hunebelle, place Jules Hunebelle 92140 Clamart
- Partecipazione gratuita
Lo scopo dell'incontro pubblico di apertura è quello di presentare il progetto e le modalità della consultazione nonché il ruolo dei garanti, e di avviare i primi scambi con il pubblico.
Dibattito serale: "L'opportunità del progetto in un territorio in via di sviluppo",
- 22 marzo 2023
- 19h-21h30
- Salle Hunebelle, place Jules Hunebelle 92140 Clamart
- Al momento della registrazione tramite il modulo sottostante
Il dibattito serale permetterà di confrontarsi sulle dinamiche di sviluppo del territorio, sulla soluzione tranviaria proposta e sulla sua risposta alle esigenze di mobilità di domani. Permetterà ai diversi attori di effettuare le loro analisi e di incrociare i punti di vista.
Serata di decrittazione: "Comprendere meglio e mettere in discussione gli effetti del progetto nella fase di costruzione".
- 29 marzo 2023
- 19h-21h30
- Salle Hunebelle, place Jules Hunebelle 92140 Clamart
- Al momento della registrazione tramite il modulo sottostante
- Posti limitati
Questa serata offrirà a chi lo desidera approfondire la conoscenza del progetto dal punto di vista tecnico e della sua integrazione nel territorio, e sarà arricchita dalla presentazione di esperti.
Workshop contributivo #1: La tramvia: superficie o tunnel?
- 6 aprile 2023
- 18-20
- Maison des Associations (Salle Albert Camus), 13 BIS rue de Bièvres, 92 140 Clamart
- Al momento della registrazione tramite il modulo sottostante
- Posti limitati
Questo workshop consentirà di affrontare collettivamente e in dettaglio i due scenari sottoposti a consultazione.
Workshop contributivo #2: sviluppi per settore
- 13 aprile 2023
- 18-20
- Maison des Associations (Salle Albert Camus), 13 BIS rue de Bièvres, 92 140 Clamart
- Al momento della registrazione tramite il modulo sottostante
- Posti limitati
Questo workshop permetterà di affrontare collegialmente e precisamente gli sviluppi indotti da ogni scenario e in ogni settore. Ad esempio: il percorso del tram, il posizionamento delle stazioni, le soluzioni di interconnessione, lo sviluppo dei dintorni...
Riunione di chiusura
- 20 aprile 2023
- 19h-21h30
- Salle Hunebelle, place Jules Hunebelle 92140 Clamart
- Partecipazione gratuita
L'obiettivo dell'incontro pubblico di chiusura è quello di fare il punto sui contributi, condividere le lezioni apprese dalla consultazione preliminare e discutere i prossimi passi per una consultazione continua.
Registrati
Al fine di garantire scambi di qualità, il numero di partecipanti è limitato per gli incontri con registrazione. Vi ringraziamo per averci informato se un impedimento non vi consente più di partecipare all'incontro, al fine di consentire al maggior numero possibile di persone di partecipare.
E-mail: [email protected]
Dal 27 febbraio al 20 marzo, scambia con le squadre durante gli incontri locali
- Stazione di Clamart: 27 febbraio 2023 (8:30-10)
- Mercato di Trosy, Clamart: 4 marzo 2023 (9-11)
- Centro di Châtenay-Malabry: 11 marzo 2023 (9-11)
- Quartier Jardin Parisien, Clamart: 14 marzo 2023 (18-20)
- Mercato Plessis-Robinson: 17 marzo 2023 (9-11)
- Béclère Hospital, Clamart: 20 marzo 2023 (11-13)