L'ordine del giorno

Incontro pubblico di apertura

7 marzo 2023

19h-21h30

Salle Hunebelle, place Jules Hunebelle 92140 Clamart

Partecipazione gratuita

Lo scopo dell'incontro pubblico di apertura è quello di presentare il progetto e le modalità della consultazione nonché il ruolo dei garanti, e di avviare i primi scambi con il pubblico.

Dibattito serale: "L'opportunità del progetto in un territorio in via di sviluppo",

22 marzo 2023

19h-21h30

Salle Hunebelle, place Jules Hunebelle 92140 Clamart

Al momento della registrazione tramite il modulo sottostante

Il dibattito serale permetterà di confrontarsi sulle dinamiche di sviluppo del territorio, sulla soluzione tranviaria proposta e sulla sua risposta alle esigenze di mobilità di domani. Permetterà ai diversi attori di effettuare le loro analisi e di incrociare i punti di vista.

Serata di decrittazione: "Comprendere meglio e mettere in discussione gli effetti del progetto nella fase di costruzione".

29 marzo 2023

19h-21h30

Salle Hunebelle, place Jules Hunebelle 92140 Clamart

Al momento della registrazione tramite il modulo sottostante

Posti limitati

Questa serata offrirà a chi lo desidera approfondire la conoscenza del progetto dal punto di vista tecnico e della sua integrazione nel territorio, e sarà arricchita dalla presentazione di esperti.