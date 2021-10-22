I due percorsi studiati
Una consultazione, due scenari
Per collegare la stazione Jardin Parisien alla stazione di Clamart, in corrispondenza della futura linea 15 della metropolitana e del treno N, sono stati presi in considerazione due scenari. Inizialmente è stato studiato uno scenario di superficie classico, ma si è rapidamente confrontato con un ambiente urbano denso e il significativo patrimonio naturale e architettonico specifico di questo territorio. Per superare questi vincoli, è stato studiato uno scenario a tunnel. Sebbene tecnicamente più complesso, ridurrebbe gli impatti identificati per lo scenario di superficie.
Esplora le due tracce studiate cliccando su ciascuna delle due mappe e ingrandisci per vedere i dettagli!
Lo scenario "baseline" del tunnel
Dove?
Questo percorso passa in un tunnel dopo la stazione Jardin Parisien e continua sotto la foresta di Meudon e la città di Clamart.
* Percorso del tunnel indicativo
Cosa?
Prevede la creazione di tre nuove stazioni:
• Municipio di Clamart,
• Centre de Clamart, vicino al Parco della Casa Bianca,
• Stazione ferroviaria di Clamart.
Questo scenario richiede anche l'implementazione di 2 strutture ausiliarie sul percorso:
• Bois de Clamart (settore dei corsi sportivi);
• Settore Lazare Carnot.
Infatti, quando la distanza tra due stazioni successive è superiore a questi 800 metri, è necessario installare una struttura cosiddetta "annessa" che consenta l'accesso di emergenza alla galleria in caso di incidente e possa garantire la ventilazione e l'estrazione dei fumi della galleria.
Come?
La partenza è proposta dalla stazione "Jardin Parisien", in un ambiente poco ripido, adatto all'avvio ottimale di un tunnel. Immediatamente a nord della stazione "Jardin Parisien", il tram avrebbe iniziato la sua discesa per scavare a una profondità di circa 15 metri rispetto al terreno naturale.
Per ridurre al minimo i rischi geotecnici, il percorso eviterebbe il più possibile le cave sotterranee, o passerebbe al di sotto se non è possibile alcuna evitamento. Questo scenario implicherebbe anche una particolare attenzione alle possibili interfacce con gli altri elementi presenti nel seminterrato (parcheggi sotterranei, fondazioni di edifici, ecc.).
- 53.000 nuovi passeggeri/giorno
- 3 nuove stazioni
- 2 opere correlate
- 5 tempo di percorrenza
- 3.1 Km di percorsi aggiuntivi
- 700 milioni di euro di investimenti (escluso il materiale rotabile)
Lo scenario "alternativo" in superficie
Dove?
Questo percorso segue la strada che attraversa la foresta di Meudon e attraversa la città di Clamart, come un tram tradizionale. È diviso in due percorsi dissociati tra il municipio di Clamart a sud e l'incrocio avenue Victor Hugo / rue de Vanves a nord.
Cosa?
Questo scenario prevede la creazione di cinque nuove stazioni:
• Place du Garde
• Municipio di Clamart
• Centro Clamart
• Lazzaro-Carnot
• Stazione ferroviaria di Clamart
Si cerca una distanza compresa tra 450 e 750 m tra le stazioni lungo la linea, con particolare attenzione al servizio delle principali strutture pubbliche e delle aree con la più alta densità di popolazione e occupazione.
Come?
L'installazione di una piattaforma tranviaria in superficie è costretta a:
• Una pendenza massima compresa tra il 2% e il 7%
• Una larghezza di passaggio sufficiente per consentirne l'inserimento
Pochi percorsi sono quindi compatibili con questi prerequisiti: nel centro di Clamart, solo i viali Jean Jaurès e Victor Hugo consentono l'inserimento di una piattaforma tranviaria monodirezionale (con una sola direzione), abbinata al mantenimento di una corsia di traffico generale.
- 48.000 nuovi passeggeri/giorno
- 5 nuove stazioni
- 11 minuti di tempo di percorrenza
- 3.9 Km di percorsi aggiuntivi
- 795 milioni di euro di investimenti (escluso il materiale rotabile)