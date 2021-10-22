I due percorsi studiati

Una consultazione, due scenari

Per collegare la stazione Jardin Parisien alla stazione di Clamart, in corrispondenza della futura linea 15 della metropolitana e del treno N, sono stati presi in considerazione due scenari. Inizialmente è stato studiato uno scenario di superficie classico, ma si è rapidamente confrontato con un ambiente urbano denso e il significativo patrimonio naturale e architettonico specifico di questo territorio. Per superare questi vincoli, è stato studiato uno scenario a tunnel. Sebbene tecnicamente più complesso, ridurrebbe gli impatti identificati per lo scenario di superficie.

Esplora le due tracce studiate cliccando su ciascuna delle due mappe e ingrandisci per vedere i dettagli!