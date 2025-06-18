EstensioneJardin Parisien > Gare de Clamart
Consultazione continua (2023-2025)
Aggiornato il
Incontro pubblico giugno 2025
Supporto per l'incontro pubblico del 18 giugno 2025
Verbale - Incontro pubblico
18 juin 2025
Studia soluzioni alternative in modalità bus
Juin 2025
Studia soluzioni alternative in modalità tram
Juin 2025
Workshop primavera 2024
Rapporto del workshop del quartiere Jardin Parisien - 30 marzo 2024
Verbale del workshop del centro città - 27 marzo 2024
Rapporto del workshop del settore stazione - 20 marzo 2024
Workshop primavera 2025
Verbale del workshop del centro - 5 febbraio 2025
Supporto al workshop del settore del centro - 5 febbraio 2025
Rapporto del workshop del settore Jardin Parisien - 12 febbraio 2025
Supporto del workshop del settore Jardin Parisien - 12 febbraio 2025
Rapporto del workshop del settore della stazione di Clamart - 12 febbraio 2025
Supporto dell'officina del settore della stazione di Clamart - 12 febbraio 2025
Audizioni di attori
Sintesi delle audizioni degli attori
I bilanci annuali del garante
Relazione intermedia sulla consultazione in corso (ottobre 2023 - settembre 2024)
Relazione intermedia sulla consultazione in corso (ottobre 2024 - settembre 2025)