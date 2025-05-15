EstensioneJardin Parisien > Gare de Clamart
Pre-consultazione (marzo-maggio 2023)
Aggiornato il
I risultati della consultazione
Valutazione della consultazione preliminare del CNDP
Appendice - Pareri di consultazione
Risposta dell'amministrazione aggiudicatrice alla valutazione dei garanti della consultazione preliminare
Verbali delle riunioni
Supporto per l'apertura della riunione pubblica
Verbale dell'incontro pubblico di apertura
Supporto dibattito serale
Resoconto serale dibattito
Supporto serale decrittazione
Rapporto serale di decrittazione
Supporto officina n°1
Rapporto workshop n°1
Supporto officina n°2
Rapporto workshop n°2
Supporto per riunioni pubbliche di chiusura
Verbale della riunione pubblica di chiusura
Sostegno all'incontro pubblico: Al termine della consultazione preliminare: valutazione, decisioni e impegni
Verbale della riunione pubblica: Al termine della consultazione preliminare: valutazione, decisioni e impegni
I taccuini degli attori
Scarica il taccuino dell'attore
Taccuino dell'attore Città di Clamart
Taccuino dell'attore Vallée Sud Mobilités
Taccuino dell'attore Vallée Sud habitat
Taccuino dell'attore Vallée Sud - Grand Paris
Taccuino dell'attore Vallée Sud Développement
Taccuino dell'attore Vallée Sud Aménagement
Taccuino dell'attore Associazione Châtenay Patrimoine Environnement
Taccuino dell'attore Hôpital Béclère
Taccuino dell'attore Clamart Citoyennne-Contributo dei funzionari eletti
Taccuino dell'attore SGP
Taccuino dell'attore Vivere a Clamart
Quaderno di acteur_ Pierre PELTIER
Taccuino dell'attore Sud_Environnement
Taccuino dell'attore Deragliatori di Clamart
Taccuino dell'attore AUT Clamart
Taccuino degli attori Collettivo Touche pas à ma ville de Clamart
Taccuino dell'attore Pierre Toulouse Conseil
Taccuino attore Nathalie Launay Génération.S Plessis Robinson
Taccuino dell'attore AUT - FNAUT Ile-de-France
Taccuino dell'attore e contributo J. BASCHET
Taccuino dell'attore Stéphane Astic
Deliberazioni
Deliberazione Châtenay-Malabry
Deliberazione Malakoff
Studi tecnici e schede illuminotecniche
Studi geotecnici allo stadio DOCP
Scheda informativa sull'impronta di carbonio
Il dossier di consultazione e il DOCP
Cartella degli obiettivi e delle caratteristiche principali
Sintesi e presentazione sintetica del progetto
IDFM, il leader del progetto
Consultazione
Governance del progetto
Perché collegare l'altopiano di Clamart alla nuova linea 15 della metropolitana
Il progetto di ampliamento
Alternative
Appendici