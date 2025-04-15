Come saranno effettuate le acquisizioni di terreni?

Le acquisizioni di terreni identificate nell'ambito del progetto non sono interrotte in questa fase. Dipendono dalla posizione delle strutture, dalle tecniche di costruzione e dall'organizzazione del lavoro che saranno specificate negli studi successivi. Il progetto dovrà passare attraverso diversi passaggi importanti prima dell'inizio di eventuali acquisizioni di terreni, tra cui l'inchiesta pubblica prima di ottenere la dichiarazione di pubblica utilità. A biglietto indicativo, l'inchiesta pubblica è prevista in questa fase nella seconda metà del 2026.