Perché è necessaria una stazione posteriore al capolinea Gare de Clamart?

In primo luogo, si ricorda che questo scenario non è in questa fase quello preferito da Île-de-France Mobilités dati i suoi impatti sul territorio.

In questa fase degli studi, si propone una stazione posteriore che sia la soluzione più robusta per garantire un funzionamento regolare del T10 esteso, la cui frequenza sarà aumentata rispetto all'attuale T10. Questa configurazione consente ai treni del tram di essere parcheggiati e restituiti senza interferire con i treni in arrivo o in partenza dalla stazione. Si noti che l'altro capolinea del T10 a Croix-de-Berny è configurato come una stazione anteriore, che esporta ulteriori vincoli operativi al capolinea della stazione di Clamart.

Ulteriori studi sono quindi previsti per confermare lo scenario che verrà utilizzato al terminale e specificarne le caratteristiche. Mentre gli impatti sui terreni edificati privati sono stati identificati in relazione alla creazione di una stazione posteriore nello scenario 2 (percorso T10 nell'asse del Boulevard des Frères Vigouroux), questo scenario non è quello attualmente preferito da Île-de-France Mobilités dati i suoi impatti sul territorio.