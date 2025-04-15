Come vengono prese in considerazione le carriere nel settore?

In questa fase degli studi, è stata presa come ipotesi prudenziale quella di studiare percorsi che evitassero per quanto possibile le interfacce con le cave (il che richiede concretamente di aggirarle a distanza).

In seguito agli studi, a seconda della scelta dell'ubicazione delle stazioni e dei risultati della campagna di indagine geotecnica, il percorso può essere adattato e, se necessario, il progetto integrerà il trattamento di alcune cave (ad esempio attraverso il loro riempimento). Questi trattamenti saranno effettuati nel rispetto delle norme e delle regole dell'arte per garantire che il lavoro venga eseguito in sicurezza.