Come vengono effettuati i conteggi e le previsioni di utenza sul tram T10?

Esistono diverse fonti di dati per stimare e monitorare la partecipazione al T10:

Validazione dei biglietti di trasporto al momento dell'imbarco sul tram (per natura, questo dato sottovaluta l'utilizzo della linea: fenomeno di frode, mancata validazione o guasto delle apparecchiature)

Conteggio delle salite e delle discese dei passeggeri effettuate puntualmente e in un determinato giorno (campagna effettuata nell'aprile 2025)

Indagini di origine-destinazione effettuate su base ad hoc (campagna effettuata nell'aprile 2025)

Dati di conteggio automatico alle porte (questi dati sono in fase di certificazione e non sono ancora qualificati)

I dati aperti includono i dati di convalida del ticketing telematico. Prendono in considerazione solo alcuni biglietti (i vecchi biglietti magnetici/cartacei non vengono conteggiati, ad esempio). Inoltre, il tram può essere soggetto a mancata convalida (a causa di dimenticanza o mancanza di biglietto di trasporto) o guasti alle apparecchiature dei validatori.

Con questi dati, apprezziamo le tendenze a lungo termine più delle cifre fornite.

La cifra annunciata in un incontro pubblico e sul sito web si basa su conteggi manuali effettuati su tutta la linea, questa fonte è molto più affidabile e cattura la presenza effettiva in un determinato giorno. Nei prossimi mesi, se i conteggi automatici saranno qualificati, l'affluenza potrà essere monitorata dinamicamente.

Come per tutti i progetti Île-de-France Mobilités, le previsioni di utenza T10 sono effettuate utilizzando il modello ANTONIN. Quest'ultimo tiene conto dei vari fattori che influenzano la mobilità, in particolare i cambiamenti nell'offerta di trasporto e le dinamiche territoriali fornite dall'Istituto della Regione di Parigi.

Le previsioni di affluenza sono alimentate da tutti i dati sopra menzionati. Per il T10, i conteggi e l'indagine effettuati nell'aprile 2025 fungono da riferimento, consentono di verificare la capacità del modello di riprodurre l'esistente, un passaggio essenziale prima di qualsiasi lavoro di previsione. Va notato che l'affluenza osservata in questi conteggi è in linea con le previsioni di affluenza durante l'ora di punta mattutina presentate al sondaggio pubblico della fase 1 del T10. L'utenza giornaliera sulla linea è superiore al previsto.