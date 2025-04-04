Qual è lo stato della consultazione?

Dal febbraio 2023, il progetto di estensione del tram T10 è stato sottoposto a consultazione pubblica. In primo luogo, durante una consultazione preliminare sotto l'egida della Commissione nazionale per il dibattito pubblico, al termine della quale Île-de-France Mobilités ha preso la decisione di continuare il progetto secondo uno scenario di tunnel. Poi una fase di consultazione continua, sempre seguita da un garante nominato dalla Commissione nazionale per il dibattito pubblico, attualmente in corso fino all'inchiesta pubblica prevista per il 2026.

La prima sequenza della consultazione continua, tra novembre 2023 e la primavera 2024, ha permesso di stabilire un inventario condiviso, in particolare durante un ciclo di workshop per settore condotti con i Clamartois. Al termine di questa prima sequenza, Île-de-France Mobilités ha potuto contare sul feedback degli abitanti, degli utenti e delle associazioni del territorio per arricchire la fase di studio iniziata nella primavera del 2024. Nel febbraio 2025 è iniziata la seconda fase della consultazione continua, con un nuovo ciclo di workshop per settore, organizzato per presentare lo stato di avanzamento degli studi alla luce dei risultati dell'analisi comparativa dei diversi scenari per l'ubicazione e l'inserimento delle strutture.