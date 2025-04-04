Qual è il costo del progetto e come viene finanziato?

Il costo di un'estensione del tram T10 in galleria è stimato in 730 milioni di euro, di cui 110 milioni di euro per il terreno e 30 milioni di euro per il materiale rotabile. In questa fase degli studi, si tratta di una stima in fase di fattibilità a più o meno 20%, che dovrà essere affinata e che potrà evolvere in base alle scelte di sviluppo che verranno fatte nell'ambito degli studi successivi.