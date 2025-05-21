Ci saranno fastidi (rumore, vibrazioni, danni alle case) durante i lavori della TBM e la costruzione delle strutture?

Lo scavo di un tunnel richiede misure rigorose per ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente e sui residenti locali. I rischi geotecnici e gli inconvenienti associati richiedono un approccio metodico e misure adeguate.

In generale, Île-de-France Mobilités è vigile per integrare questi aspetti fin dalle prime fasi di progettazione del progetto, come parte dell'approccio "CER" (evitare, ridurre o compensare gli impatti del progetto sull'ambiente e sulla salute umana).

Île-de-France Mobilités può contare sui numerosi feedback recenti dei progetti di tunnel. Il percorso del tunnel è progettato per evitare il più possibile le cave sotterranee, riducendo così il rischio di instabilità e la necessità di trattamenti specifici del suolo. Inoltre, particolare attenzione è rivolta alle interfacce con le strutture esistenti, compresi i parcheggi sotterranei e le fondazioni degli edifici. Saranno inoltre effettuati studi acustici e di vibrazione sulla base dello scenario selezionato per specificare gli impatti del progetto e definire le misure appropriate. In ogni fase del progetto vengono effettuati studi geotecnici approfonditi. Gli edifici in prossimità del percorso saranno classificati in base alla loro sensibilità alle vibrazioni: per ogni livello di sensibilità, verrà definita una soglia massima di vibrazioni da rispettare e saranno definiti i metodi di costruzione del tunnel in modo da rispettare tali soglie. Sono previsti inventari pre / post lavoro per verificare l'assenza di disturbi sugli edifici, e questo tipo di sito è soggetto a un monitoraggio preciso durante tutto il suo avanzamento.

Per limitare il fastidio del cantiere, sono previste diverse misure, tra cui:

• Identificazione preventiva delle aree sensibili e della vulnerabilità dell'edificio in prossimità del percorso e delle strutture (abitazioni, edifici vicini al sito) al fine di adattare le tecniche di costruzione.

• Mantenere uno spessore sufficiente sopra il tunnel per garantire la stabilità degli edifici e limitare l'impatto delle vibrazioni.

• Adattamento delle tecniche costruttive in base alla natura del terreno e degli edifici in superficie.

• Studi specifici effettuati per valutare e anticipare al meglio gli impatti del cantiere (rumore e vibrazioni)

• Misure per ridurre gli effetti del cantiere (ad es. installazione di cuscinetti antivibranti per assorbire gli urti).

• Attuazione di rinvii preventivi prima dell'inizio dei lavori.