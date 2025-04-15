In che modo l'estensione del tram T10 completerebbe la rete di trasporto pubblico locale?

Il progetto del tram T10 e la sua estensione dovrebbero consentire di garantire un servizio di trasporto strutturato su tutto il suo territorio. Fornendo un collegamento alla futura linea 15 della metropolitana, consentirebbe agli abitanti del sud dell'Hauts-de-Seine di accedere più facilmente ai posti di lavoro nella parte occidentale di Parigi, in particolare a La Défense e Boulogne-Billancourt, e più in generale all'intera rete di trasporto metropolitano. L'estensione del tram T10 avrebbe anche l'effetto di espandere la rete di trasporto pubblico locale offrendo un'alternativa al tram T6 e alla RER B per i residenti o i dipendenti che desiderano unirsi alla linea 15 o a Parigi. Infine, la messa in servizio del prolungamento del tram T10 offrirebbe l'opportunità di ristrutturare la rete di autobus del territorio, eliminando le linee ridondanti, ottimizzando i collegamenti con la tramvia e ridistribuendo l'offerta di autobus per promuovere un efficiente collegamento alle nuove stazioni.