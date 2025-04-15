EstensioneJardin Parisien > Gare de Clamart
Quali sono i prossimi passi della consultazione?
Alla luce dei risultati dei workshop di consultazione, il passo successivo è quello di arbitrare con i partner del progetto, in particolare le autorità locali, sulle opzioni da approfondire nel proseguimento degli studi, al fine di convergere gradualmente verso lo scenario che verrà presentato all'inchiesta pubblica.
Le conclusioni di questi arbitrati, nonché la sintesi delle analisi sulle soluzioni alternative menzionate da alcuni partecipanti nella consultazione preliminare, saranno presentate al pubblico. L'obiettivo è quello di essere in grado di effettuare questa restituzione nel 1 ° semestre del 2025.