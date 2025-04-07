EstensioneJardin Parisien > Gare de Clamart
Qual è il processo di studio e come porta al progetto portato avanti nell'inchiesta pubblica?
Gli studi in corso, noti come "studi preliminari", sono organizzati in due fasi:
- La prima fase mira ad effettuare un'analisi comparativa multicriterio delle opzioni studiate (ingresso del tunnel, ubicazione delle stazioni, configurazione del capolinea, ecc.), alla luce degli studi tecnici e delle osservazioni espresse nell'ambito della consultazione sul progetto. Questa analisi è stata presentata ai workshop di consultazione di febbraio/marzo 2025, settore per settore.
- La seconda fase mira ad approfondire tecnicamente l'inserimento e la progettazione delle strutture per le opzioni preferenziali, al fine di convergere verso un unico scenario di estensione che sarà presentato all'inchiesta pubblica. La scelta delle opzioni selezionate per l'ulteriore sviluppo al termine della prima fase di studi sarà oggetto di arbitrato con le comunità partner del progetto che saranno presentate al pubblico entro l'estate 2025.
L'intero processo, dagli studi all'inchiesta pubblica, è accompagnato da una consultazione continua sotto l'egida di un garante della Commissione nazionale per il dibattito pubblico (CNDP).
Per maggiori dettagli sul metodo e sulla governance, è possibile fare riferimento alla scheda pedagogica "Il processo di studio di un progetto infrastrutturale".