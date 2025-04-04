EstensioneJardin Parisien > Gare de Clamart
Come vengono identificate le esigenze del terreno per realizzare l'operazione?
In questa fase molto precoce degli studi, i percorsi sono definiti in modo tale da offrire un buon servizio al territorio e tenendo conto dei vincoli del sottosuolo e dell'occupazione dello spazio in superficie (case, foreste, ...). Un primo esercizio per definire le esigenze del terreno necessarie per la realizzazione dei lavori è stato condotto in base alle opzioni di ubicazione delle opere e alle possibili tecniche di costruzione.
La possibilità di ridurre queste esigenze territoriali sarà studiata in studi futuri.