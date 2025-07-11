Qual è la partecipazione stimata del T10 esteso?

Secondo le previsioni di utenza fatte nella fase di consultazione preliminare, l'estensione del T10 raddoppierebbe il numero di passeggeri sulla linea entro l'orizzonte del progetto. L'estensione sarebbe quindi utilizzata quotidianamente da 53.000 passeggeri al giorno (83.000 passeggeri sull'intera linea da Croix-de-Berny alla stazione di Clamart). Le previsioni di partecipazione per il T10 esteso saranno aggiornate nel prosieguo degli studi, prima dell'inchiesta pubblica. Queste previsioni alimenteranno il bilancio socio-economico che consentirà di bilanciare i costi e i benefici del progetto. Quest'ultimo sarà valutato dal Segretariato generale per gli investimenti (SGPI), che emetterà un parere consultivo, quindi il bilancio sarà reso pubblico durante l'inchiesta pubblica.

Durante questo sondaggio, i residenti locali e tutti coloro che lo desiderano potranno esprimere pubblicamente la loro opinione sul progetto.