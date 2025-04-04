Come vengono scelte le potenziali ubicazioni delle stazioni?

In generale, l'ubicazione delle strutture è ricercata al fine di offrire un buon servizio al territorio, tenendo conto dei vincoli del sottosuolo e dell'occupazione dello spazio in superficie, con l'obiettivo di limitare il volume delle acquisizioni di terreni quando possibile.

Pertanto, le posizioni per la stazione Mairie sono state proposte in modo da evitare un impatto sugli edifici privati circostanti.

Il volume complessivo e l'ubicazione delle acquisizioni di terreni saranno specificati nel prosieguo degli studi, sulla base dello scenario che sarà presentato all'inchiesta pubblica.