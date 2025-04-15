EstensioneJardin Parisien > Gare de Clamart
E' possibile iniziare la discesa del tram fino all'imbocco del tunnel dal ponte della RD906 sfruttando il passaggio sotto la tramoggia per limitare il fastidio?
L'ubicazione dell'ingresso del tunnel nel settore Béclère è stata analizzata e confrontata con altre opzioni. I risultati di questa analisi comparativa sono stati presentati nell'ambito del workshop di consultazione del 12 febbraio 2025 dedicato a questo settore (supporto e report disponibili).
Una delle principali difficoltà di questa opzione è che richiede l'acquisizione dell'infrastruttura T10 esistente per oltre 500 metri e la chiusura delle stazioni Béclère e Jardin Parisien durante i lavori, con un'interruzione prolungata del collegamento tra T10 e T6. Inoltre, parte del lavoro (sottoterra della stazione Jardin Parisien) rimarrebbe situato nelle immediate vicinanze delle case nel quartiere Jardin Parisien e della foresta.