Perché proporre due stazioni intermedie sull'estensione del T10 e quali benefici sono attesi?

Île-de-France Mobilités vuole facilitare l'accesso alla futura linea 15 della metropolitana per il sud del dipartimento Hauts-de-Seine, aprire il centro della città di Clamart (a circa 1,5 chilometri dalla stazione di Clamart) e massimizzare il numero di case e posti di lavoro serviti dal tram a Clamart. Pertanto, la costruzione di una seconda stazione intermedia sull'estensione servirebbe circa il 10-15% in più di abitazioni e posti di lavoro nell'area di influenza del progetto (si veda l'analisi presentata al workshop di consultazione della primavera 2025 sul settore "downtown", il cui supporto e rapporto sono disponibili sul sito). L'obiettivo è quello di facilitare l'accesso di Clamartois alla stazione, offrendo un collegamento ottimizzato con la linea 15 della metropolitana e la linea N, ma anche nella direzione opposta alle strutture e al bacino di occupazione a sud di Clamart (ospedale Béclère, quartiere Novéos, Inovel Parc tramite il tram T6, ...). Le stazioni sono anche una risorsa per servire strutture e negozi locali, e più in generale per l'attrattività delle aree servite a lungo termine. Per questi motivi, Île-de-France Mobilités desidera proporre due stazioni intermedie sul percorso dell'estensione.