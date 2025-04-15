Quali sarebbero le dimensioni e la posizione della stazione posteriore?

La lunghezza di una stazione posteriore dipende dal percorso e dal principio di esercizio della linea (numero di treni da immagazzinare). La lunghezza minima è di circa 100 m, che è la lunghezza di un tram immagazzinato e dell'interruttore necessario per girare i treni. Non esiste tecnicamente una lunghezza massima. Tuttavia, il cliente è attento all'uso di un tunnel lineare aggiuntivo che comporterebbe un costo ecologico e finanziario maggiore di quanto inizialmente previsto.

La posizione della stazione posteriore dipende dalla configurazione scelta. Nel caso di una configurazione del T10 perpendicolare alla stazione L15, non è possibile realizzare una stazione posteriore sotto il boulevard des Frères Vigouroux (e quindi non è possibile installare il pozzo di evacuazione) perché le strutture sarebbero in conflitto con il tunnel della linea 15. Il pozzo di drenaggio sarebbe quindi situato su terreni situati in rue des Garrements. Nel caso di una configurazione T10 parallela alla stazione L15, la stazione posteriore e il suo pozzo di evacuazione sarebbero situati sotto la piazza della stazione, vicino al blocco residenziale recentemente consegnato.