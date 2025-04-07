Dove si troverebbe la struttura accessoria necessaria tra le stazioni "Centro" e "Stazione"?

In questa fase degli studi, l'impronta necessaria per la realizzazione di un'opera accessoria è stimata in circa 1500 m², idealmente in un unico pezzo a destra dell'opera e, in mancanza, con un diritto di passaggio a distanza. L'ubicazione e le caratteristiche della struttura accessoria saranno specificate nel prosieguo degli studi, una volta stabilizzata l'ubicazione delle stazioni e definito con precisione il percorso.