Come verrà scelta la collocazione della struttura accessoria tra il centro città e la stazione?

Per un tunnel a canna singola, le normative richiedono che l'accesso di emergenza al tunnel sia fornito ogni 800 m al massimo, tramite una stazione o una struttura accessoria. In questo caso, l'ubicazione della struttura accessoria implica aver precedentemente definito la posizione della stazione situata nella contro-città e la configurazione del capolinea alla stazione. Una volta stabilizzati questi elementi, è possibile definire un percorso preciso e proporre siti per l'installazione della struttura annessa. L'ubicazione di quest'ultimo sarà quindi specificata nel prosieguo degli studi.

Va notato che la struttura accessoria può essere leggermente spostata dal percorso e collegata alla galleria tranviaria tramite una galleria di collegamento, avendo cura di limitare il tempo di accesso aggiuntivo per i servizi di emergenza.