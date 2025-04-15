Quali sono le modalità di costruzione del tunnel?

Il metodo costruttivo scelto per scavare il tunnel è la TBM.

Affinché una TBM inizi a scavare, deve avere uno spessore di terra sopra di esso almeno pari al suo diametro, cioè circa dieci metri nel caso di una monocanna (galleria che ospita i due sensi di marcia della tramvia). È necessario realizzare una trincea aperta e poi coperta per consentire la graduale discesa della tramvia. La lunghezza precisa della trincea dipende dalla pendenza del terreno naturale e dalla soglia massima consentita per il funzionamento della tramvia: è di circa 300 m. Il pozzo di ingresso della TBM viene costruito alla fine della trincea coperta, una volta raggiunta la profondità appropriata. La TBM continua quindi la sua discesa fino a raggiungere la profondità media del tunnel sul percorso, che è di circa 20 metri. Questi elementi saranno specificati nel prosieguo degli studi una volta stabilizzato il percorso. Il profilo longitudinale per visualizzare la profondità del tunnel rispetto al terreno naturale sull'intero percorso sarà condiviso in questa temporalità.