Quali sono gli obiettivi principali del progetto di estensione del tram T10?

L'estensione del tram T10 estenderebbe il servizio della linea esistente, che attualmente collega Antony a Clamart. Offrendo un collegamento con la linea N e la futura linea 15 della metropolitana, l'aggiunta di questo collegamento collegherebbe efficacemente la città di Clamart e il sud del dipartimento Hauts-de-Seine alla rete metropolitana e completerebbe così un'offerta di trasporto pubblico considerata insufficiente rispetto alle esigenze del territorio.

Infatti, le attuali linee di autobus che servono la stazione, in particolare la linea 189, forniscono un buon servizio al territorio ma soffrono di difficoltà di traffico sul loro percorso. Questi portano a tempi di viaggio più lunghi e rendono i tempi di transito meno affidabili. Inoltre, gli autobus sono già molto affollati nelle ore di punta. Nell'orizzonte del progetto, l'attrattiva della stazione di Clamart sarà notevolmente rafforzata grazie alla messa in servizio della linea 15 della metropolitana e al rafforzamento del servizio della linea N (da 4 a 8 treni all'ora nelle ore di punta a breve termine, quindi 12 treni all'ora o più a lungo termine). Allo stesso tempo, le esigenze di viaggio dovrebbero continuare a svilupparsi con l'accoglienza di nuovi abitanti e posti di lavoro sul territorio. La tramvia è una soluzione efficiente e di capacità che offrirebbe migliori condizioni di viaggio per i passeggeri.

Il progetto di estensione del tram T10 risponde quindi a tre obiettivi principali: