Quale sarà la profondità della stazione prevista nell'area dell'ex "Marionnaud" e qual è il perimetro previsto per la sua costruzione?

In questa fase degli studi, la stazione è progettata ad una profondità di circa 25 metri, ma questo punto deve essere specificato in seguito. Le indagini effettuate in questo settore permetteranno di affinare la conoscenza del sottosuolo e alimenteranno il proseguimento degli studi.

Se si sceglie l'opzione del tunnel a doppia canna, il principio previsto è quello di inserire uno dei due tubi sotto la strada (avenue Victor Hugo) e il secondo sotto i lotti privati (da specificare negli studi successivi).

La portata del lavoro sarà perfezionata nel proseguimento degli studi per l'inchiesta pubblica. La progettazione della stazione e l'organizzazione dei lavori saranno pensate con l'obiettivo di ridurre il più possibile gli impatti sul terreno. Oltre al terreno necessario per la realizzazione dell'opera sul lato dispari di Avenue Victor Hugo, potrebbero essere necessarie ulteriori acquisizioni di terreni nelle immediate vicinanze al fine di liberare spazio sufficiente per l'opera. Nell'interesse della trasparenza, Île-de-France Mobilités ha voluto informare per posta i proprietari potenzialmente interessati da questa stazione, senza che la necessità di acquisizioni di terreni fosse confermata in questa fase.

Come promemoria, l'area di lavoro integra l'impronta della futura struttura ma anche le funzionalità necessarie per il sito (vita di base del personale, deposito di attrezzature, circolazione di macchinari ...).