Perché lo scenario di superficie non è stato mantenuto dopo una consultazione preliminare?

La consultazione preliminare ha confermato che lo scenario di superficie non appariva sostenibile, in particolare per quanto riguarda il suo impatto sui terreni e sugli edifici lungo il percorso di Clamart (cfr. la risposta del cliente alla valutazione della consultazione sul sito web del progetto). Île-de-France Mobilités ha quindi deciso di non mantenerlo, ma si è impegnata a esaminare e valutare le alternative proposte dai partecipanti alla consultazione preliminare. Una restituzione al pubblico delle analisi su queste alternative sarà organizzata nel 1 ° semestre del 2025.