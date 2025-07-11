Perché una stazione nella zona dell'ex "Marionnaud"?

Dalla consultazione preliminare del 2023, sono state studiate diverse opzioni di attuazione, tenendo conto del feedback della consultazione e dei vincoli tecnici. In particolare, l'ubicazione della stazione nell'area dell'ex "Marionnaud" è stata suggerita da alcuni partecipanti alle riunioni di consultazione. L'analisi multicriterio delle diverse opzioni è stata presentata al pubblico nella primavera del 2025 nell'ambito del workshop di consultazione sul settore "downtown" (il cui materiale di presentazione e relazione sono disponibili sul sito web). L'opzione di ubicazione considerata vicino al parco della Casa Bianca, più vicino alla principale area commerciale, è stata scartata perché ritenuta troppo impattante sul terreno edificato. Le altre opzioni sono state escluse per motivi di incompatibilità tecnica o vincoli troppo forti per l'esecuzione dei lavori.

La posizione sul settore dell'ex "Marionnaud" ha diversi vantaggi:

Si trova sul percorso naturale del progetto a metà strada tra il municipio e la stazione, a circa 800 metri da questi due poli, il che bilancia il servizio del prolungamento del T10 e massimizza il numero di abitanti e posti di lavoro che beneficiano della tramvia;

Gli appezzamenti interessati sono relativamente sparsi rispetto ai settori più a sud sul percorso, e parzialmente non edificati con la presenza di un frutteto. Ciò consente di prevedere una riduzione dell'impatto del progetto sugli edifici, in conformità con gli obiettivi di Île-de-France Mobilités.

L'ubicazione delle stazioni e tutte le strutture necessarie per l'esercizio della linea saranno dettagliate nelle prossime fasi degli studi di progettazione (il terreno e le esigenze finanziarie saranno rivisti).