Qual è il percorso e la lunghezza dello scenario previsto?

Al termine della consultazione preliminare, tenutasi dal 27 febbraio al 24 aprile 2023, Île-de-France Mobilités ha preso la decisione di proseguire gli studi secondo uno scenario di estensione del tunnel. Secondo questo scenario di base, ancora suscettibile di evolversi e che sarà specificato man mano che gli studi progrediscono e la consultazione continua, il tram inizierebbe la sua discesa alla stazione Jardin Parisien fino all'ingresso del tunnel situato nella zona e proseguirebbe sotto la foresta di Meudon e il centro della città di Clamart. Questo scenario includerebbe la creazione di 3 nuove stazioni, per 3,1 km di percorso aggiuntivo e 5 minuti di tempo di percorrenza da Jardin Parisien alla stazione di Clamart:

Municipio di Clamart

Centro di Clamart

Stazione ferroviaria di Clamart

Per consentire ai servizi di soccorso un accesso più rapido alla galleria, sarebbe inoltre necessario installare 2 strutture accessorie sul percorso:

Bois de Clamart (campo da bocce / campo sportivo)

Settore Lazare Carnot.

Per ridurre al minimo i rischi geotecnici, il percorso eviterebbe il più possibile le cave sotterranee. Particolare attenzione sarebbe rivolta anche alle interfacce con altri elementi presenti nel seminterrato (parcheggi sotterranei, fondazioni di edifici, ecc.).