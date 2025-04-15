Come muoversi tra i settori municipio di Clamart e Béclère durante i lavori di discarica? Ciò dipenderà dalla posizione e dalla configurazione della discarica, come indicato nei materiali di presentazione (disponibili qui). Per tutte le configurazioni, è prevista una riduzione del numero di corsie di traffico su Avenue Claude Trébignaud durante i lavori. Ad esempio:

Per l'installazione nel settore Jardin Parisien, solo una corsia sarebbe mantenuta in ogni senso di circolazione poiché due corsie di traffico sarebbero mobilitate dal cantiere per limitare l'impatto sulla foresta.

Per l'attuazione nel settore Béclère, un senso di circolazione dovrebbe essere deviato sulle corsie adiacenti (ad esempio Andras Beck Street) e sarebbero previste chiusure di piste ciclabili.

Ulteriori studi saranno effettuati una volta stabilizzato lo scenario di estensione, per definire meglio gli impatti sul traffico e le misure per ridurre i disagi associati.