EstensioneJardin Parisien > Gare de Clamart
Ci saranno espropri dalle profondità?
Pubblicato su
Le acquisizioni delle profondità possono essere necessarie a seconda del percorso che verrà scelto, purché quest'ultimo si discosti dalle strade presenti in superficie.
Ad biglietto esempio, l'arrivo del T10 parallelo al tunnel della linea 15 della metropolitana richiederebbe un'inflessione del percorso a monte e il passaggio sotto i terreni privati, quindi acquisizioni di profondità.
Île-de-France Mobilités favorirà, per quanto possibile, l'acquisizione amichevole dei fondi (e più in generale dei terreni necessari per il progetto), piuttosto che il ricorso agli espropri.