Nel caso di un tunnel a doppia canna, le strutture ausiliarie verso il centro e la stazione di Clamart verrebbero rimosse?

La soluzione a doppio tubo è uno spunto di riflessione. Non è confermato in questa fase: sono in corso discussioni su questo argomento con i servizi di emergenza e i servizi statali.

La soluzione a doppia canna consentirebbe potenzialmente di evitare l'obbligo normativo di proporre una struttura per l'accesso di emergenza alla galleria ogni 800 m (previa conferma da parte dei servizi di emergenza e dello Stato) poiché in caso di incidente in uno dei due tubi, gli utenti potrebbero essere messi in sicurezza nel tubo sano tramite rami di collegamento situati ogni 250 m al massimo. Sarebbe quindi possibile rimuovere le opere accessorie situate nel bosco di Clamart e tra il centro città e la stazione.

Tuttavia, se la distanza tra due stazioni supera i 1.600 m (ad esempio tra "Mairie" e "Gare" se la stazione "Centre" viene rimossa), è ancora necessaria una struttura con emersione superficiale per garantire la ventilazione del tunnel.

Va notato che una struttura accessoria richiede meno diritto di passaggio ed è meno costosa da costruire rispetto a una stazione.