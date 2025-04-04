EstensioneJardin Parisien > Gare de Clamart
Cosa è previsto se si riscontrano disturbi a seguito del passaggio della TBM?
Pubblicato su
Nell'ambito degli studi in corso, sono previste ricognizioni per valutare la sensibilità degli edifici situati in prossimità del percorso del tunnel, in base alle loro caratteristiche.
Gli inventari degli edifici potenzialmente in interfaccia vengono convenzionalmente effettuati prima e dopo i lavori.
Infine, viene effettuato un monitoraggio preciso dei lavori all'avanzamento della TBM utilizzando strumenti ad hoc posizionati sugli edifici.