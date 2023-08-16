Chiusure notturne dell'autostrada A6 e della N104 (giugno-luglio 2020)

> Che lavoro deve essere fatto?

Lancio e installazione del ponte Évry-Courcouronnes che consentirà al tram T12 di attraversare l'autostrada.

> Quando avverranno le chiusure?

– Da lunedì 8 a venerdì 12 giugno, l'uscita 34 (verso il centro di Evry) della N104 interna sarà chiusa di notte. Pianifica di prendere l'uscita 35 (verso Évry-Bois Sauvage).

– Da lunedì 15 giugno a venerdì 10 luglio, l'autostrada A6 e la N104 saranno chiuse di notte presso il cantiere del tram T12 a Évry-Courcouronnes.

Le chiusure avverranno solo nei giorni feriali, esclusi i giorni festivi, dal lunedì sera al venerdì mattina, dalle 21:30 alle 5.

> Che differenza fa?

Sono previsti percorsi di deviazione attraverso la RN7. Si consiglia un percorso alternativo attraverso le strade dipartimentali D26 e D31 (vedi mappe sul retro).

Aggiornamento del 17 giugno: queste chiusure sono effettuate dalla Direction des Routes d'Île-de-France, l'unica entità autorizzata a effettuare chiusure stradali. Per una chiusura totale alle 21:30, alcune strade devono chiudere alle 20:00. Allo stesso modo, per essere effettive alle 5 del mattino, alcune riaperture avvengono dalle 3:30 del mattino.