Scopri il progetto

Strutture più confortevoli per biciclette e pedoni



Lungo il percorso, tra Épinay-sur-Orge e Évry-Courcouronnes, saranno create corsie morbide: ciclisti e pedoni potranno viaggiare in sicurezza. In ogni stazione saranno allestite attrezzature per l'accoglienza delle biciclette. A Massy, Épinay-sur-Orge, Morsang-sur-Orge e Viry-Chatillon (stazione Amédée Gordini), il layout sarà completato da armadietti sicuri per biciclette.

Così tutti saranno in grado di continuare il loro viaggio in tram, a piedi o in bicicletta in buone condizioni.

Un mezzo di trasporto accessibile al 100%



Le piattaforme delle stazioni e i treni del tram T12 saranno alla stessa altezza, il che renderà il tram accessibile a tutti. Le stazioni situate tra Massy – Palaiseau e Petit Vaux e la stazione sopraelevata Parc du Château a Morsang-sur-Orge saranno dotate di ascensori per facilitare l'accesso alle piattaforme.

Per quanto riguarda le altre stazioni, saranno situate a livello della strada, per facilitare l'ingresso e l'uscita. Gli annunci visivi e sonori informeranno tutti gli utenti.