Scopri il progetto
Il tram-treno T12 collegherà Massy a Évry-Courcouronnes. Le sue 16 stazioni serviranno 12 città e molteplici progetti urbani.
Il tram-treno T12 in breve
Una risposta adeguata alle esigenze del territorio
- Un miglioramento del servizio locale per i 12 comuni dell'Essonne serviti: Massy, Palaiseau, Champlan, Longjumeau, Chilly-Mazarin, Épinay-sur-Orge, Savigny-sur-Orge, Morsang-sur-Orge, Viry-Chatillon, Grigny, Ris-Orangis e Évry-Courcouronnes.
- Migliore accesso ai poli occupazionali attuali e futuri e ai numerosi progetti di sviluppo regionale (alloggi, centri di attività o tempo libero, ecc.).
Un tram come nessun altro
Il tram-treno T12 sarà in grado di circolare sia sui binari della rete ferroviaria nazionale tra Massy e Épinay-sur-Orge che sui binari del tram nelle aree urbane tra Épinay-sur-Orge e Évry-Courcouronnes. Questo è chiamato un "tram-treno". Quando sarà messo in servizio, sostituirà la RER C tra le stazioni di Massy e Petit Vaux
- Alimentazione elettrica rispettosa dell'ambiente e inverdimento di parte dei binari
- Mobilità dolce , sviluppo di percorsi pedonali e ciclabili sicuri
- Servizio fornito 7 giorni su 7
- Treni e stazioni accessibili al 100% adattati per tutti
- Confortevoli treni climatizzati con 500 posti a sedere di cui oltre 190 posti a sedere
Un tram facilmente raggiungibile
Strutture più confortevoli per biciclette e pedoni
Lungo il percorso, tra Épinay-sur-Orge e Évry-Courcouronnes, saranno create corsie morbide: ciclisti e pedoni potranno viaggiare in sicurezza. In ogni stazione saranno allestite attrezzature per l'accoglienza delle biciclette. A Massy, Épinay-sur-Orge, Morsang-sur-Orge e Viry-Chatillon (stazione Amédée Gordini), il layout sarà completato da armadietti sicuri per biciclette.
Così tutti saranno in grado di continuare il loro viaggio in tram, a piedi o in bicicletta in buone condizioni.
Un mezzo di trasporto accessibile al 100%
Le piattaforme delle stazioni e i treni del tram T12 saranno alla stessa altezza, il che renderà il tram accessibile a tutti. Le stazioni situate tra Massy – Palaiseau e Petit Vaux e la stazione sopraelevata Parc du Château a Morsang-sur-Orge saranno dotate di ascensori per facilitare l'accesso alle piattaforme.
Per quanto riguarda le altre stazioni, saranno situate a livello della strada, per facilitare l'ingresso e l'uscita. Gli annunci visivi e sonori informeranno tutti gli utenti.
Un ambiente di vita impreziosito
Architettura del paesaggio
Il paesaggio intorno al progetto tram-treno T12 mira a creare una griglia verde lungo tutta la parte urbana del percorso. La piattaforma del tram-treno T12 sarà per lo più vegetata piantando sedum o inerbimento. Il sedum, che richiede poca manutenzione, sarà utilizzato su aree inaccessibili ai pedoni mentre l'erba sarà utilizzata sul resto della piattaforma.
Sviluppo urbano
I lavori sul tram-treno T12 consentiranno anche la riorganizzazione di alcuni incroci, l'installazione di arredi urbani moderni e l'installazione di nuove superfici stradali. Ad esempio, la rotonda del Trattato di Roma a Évry-Courcouronnes sarà trasformata in un incrocio semaforico per consentire un traffico più tranquillo.
Un modo di trasporto silenzioso e poco inquinante
Il tram-treno T12 è un mezzo di trasporto silenzioso, sia all'interno che all'esterno. Non emetterà gas serra o particolato.