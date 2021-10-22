Come si svolgono i test?

Test statici

Prima di iniziare a muoversi, il tram viene controllato per garantire che soddisfi gli standard di sicurezza e qualità richiesti. I test statici vengono eseguiti per testare sistemi come freni, elettricità, porte e sedili, ecc. Viene inoltre monitorata la conformità delle infrastrutture (rotaie, strutture di ingegneria, segnalamento, scambi).

Test dinamici

Una volta completati i test statici, possono aver luogo test dinamici. Consentono di convalidare la circolazione dei treni e il corretto funzionamento delle apparecchiature al passaggio del tram-treno. Sistema di frenatura tram-treno, integrazione nelle stazioni, funzionamento della segnalazione luminosa, ... Viene effettuata una serie completa di test per garantire la sicurezza e il comfort della circolazione. Queste prove si stanno svolgendo gradualmente con una prima fase di traffico a bassa velocità e solo su alcune parti della linea e poi un graduale aumento della velocità.

Camminare in bianco

Una volta superate tutte le prove in movimento, inizia la marcia in bianco. Questa è una prova generale prima della messa in servizio commerciale prevista per la fine dell'anno. Tutti i treni sono messi in condizioni di traffico reali, con anche test di situazioni disturbate per anticipare tutte le situazioni, fermandosi in ogni stazione, ma sempre senza passeggeri a bordo.