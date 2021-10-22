Scopri il lavoro

Fase n°3: Test e corsa in bianco

Il primo passo è quello di "energizzare" le linee aeree di contatto (LAC) che alimenteranno i tram con una corrente continua di 750 volt. Quindi, per testare l'infrastruttura del tram-treno T12, i test statici e dinamici consentono di verificare che tutti gli elementi tecnici funzionino e che le prestazioni siano quelle attese. I treni viaggeranno senza passeggeri fermandosi nelle stazioni e saranno testati i dispositivi di alimentazione, accelerazione e frenatura. Durante questa tappa, i treni circoleranno ad una velocità media di 20 km/h.

Durante la marcia a secco, il traffico viene effettuato in condizioni operative reali (ma senza passeggeri) al fine di garantire il corretto funzionamento della linea e la sua sicurezza. Ciò consentirà anche la formazione di nuovi conducenti.