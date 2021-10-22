Scopri il lavoro
Comprendere il lavoro
Fase n°1: Lavori di deviazione della rete e lavori preparatori
- Lavori di concessione
Guidati dai concessionari delle reti elettriche, idriche, igienico-sanitarie, del gas e delle telecomunicazioni, mirano a spostare le reti situate nella posizione della futura piattaforma tranviaria e delle sue stazioni. Ciò consentirà quindi non solo l'installazione di rotaie, stazioni e cavi, ma anche circuiti elettrici, e garantirà l'accesso e la manutenzione delle reti senza interrompere la circolazione del tram-treno T12.
- Lavori preparatori
Anche altri lavori, detti "preparatori", sono obbligatori prima di iniziare i lavori infrastrutturali: acquisizioni di terreni, demolizioni di edifici, disboscamento, miglioramenti stradali temporanei, installazione di semafori temporanei in determinati settori. I proprietari del progetto assicurano la realizzazione.
Fase 2: Opere infrastrutturali
Comprende tutti i lavori necessari per la costruzione della linea tranviaria e lo sviluppo urbano:
- adeguamento dei binari e delle stazioni sulla RER C tra Massy e Petit Vaux al passaggio del tram T12;
- costruzione della piattaforma e del sistema di trasporto tra Épinay-sur-Orge e Évry-Courcouronnes;
- costruzione di ponti per il passaggio del tram-treno T12;
- posa dei binari: le rotaie saranno posate sulla piattaforma;
- installazione di linee aeree di contatto che forniranno elettricità al tram-treno T12;
- sviluppo e attrezzature delle stazioni: nelle stazioni saranno installati distributori automatici di biglietti di trasporto e attrezzature (schermi informativi per i passeggeri, panchine, bidoni della spazzatura);
- piantare alberi e altra vegetazione intorno alla piattaforma;
- sviluppo urbano.
I lavori infrastrutturali comprendono anche la creazione dell'officina-garage situata a Massy e Palaiseau.
Fase n°3: Test e corsa in bianco
Il primo passo è quello di "energizzare" le linee aeree di contatto (LAC) che alimenteranno i tram con una corrente continua di 750 volt. Quindi, per testare l'infrastruttura del tram-treno T12, i test statici e dinamici consentono di verificare che tutti gli elementi tecnici funzionino e che le prestazioni siano quelle attese. I treni viaggeranno senza passeggeri fermandosi nelle stazioni e saranno testati i dispositivi di alimentazione, accelerazione e frenatura. Durante questa tappa, i treni circoleranno ad una velocità media di 20 km/h.
Durante la marcia a secco, il traffico viene effettuato in condizioni operative reali (ma senza passeggeri) al fine di garantire il corretto funzionamento della linea e la sua sicurezza. Ciò consentirà anche la formazione di nuovi conducenti.
Uno sguardo all'installazione del sottopassaggio della nuova stazione di Champlan
Due agenti di sensibilizzazione sono a vostra disposizione per rispondere alle vostre domande.
Patrice e Gimmy sono in servizio in diversi punti lungo il percorso e visitano i vari cantieri. Puoi anche scrivere a loro o chiamarli, non esitare!
- Patrice:
E-mail: [email protected]
Telefono : 06 47 07 97 34