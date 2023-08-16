Lavori sul parcheggio del condominio ÉRABLE 2 a Viry-Chatillon (gennaio-febbraio 2020)

> Che lavoro deve essere fatto?

Le fasi 1 e 2 hanno già permesso la demolizione dei box situati sul parcheggio del condominio ÉRABLE 2 e la realizzazione di una prima parte del nuovo parcheggio, ovvero 48 posti.

I lavori della fase 3 consistono nella riqualificazione dei parcheggi dei comproprietari degli edifici del complesso immobiliare ÉRABLE 2 (lavori votati all'assemblea generale dei comproprietari del 13 giugno 2019).

> Quali sono le fasi del lavoro?

– Spostamento dei veicoli parcheggiati nel parcheggio del condominio nei nuovi spazi completati a gennaio 2020.

– Realizzazione di una seconda parte del nuovo parcheggio.

> Quanto dura il lavoro?

Fase 3: due mesi da gennaio 2020.

> Che differenza fa?

Per tutta la durata della riqualificazione del parcheggio, tutti i posti auto saranno mantenuti per i residenti. L'altra metà del parcheggio rimarrà accessibile per tutta la durata di questa fase con il suo accesso mantenuto, sul lato di rue du Docteur Roux. L'opera non avrà alcun impatto sul traffico veicolare.

> Quale sarà il prossimo passo del lavoro?

L'ultima fase della costruzione del nuovo parcheggio sarà oggetto di specifiche informazioni sui lavori.