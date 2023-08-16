Lavori sulla RD445 a Viry-Chatillon (2020 – 2021)

> Che lavoro deve essere fatto?

I lavori sulla RD445 si svolgeranno in cinque fasi:

– fase 1: realizzazione della piattaforma tranviaria e dei lavori stradali (creazione di una strada provvisoria e di una svolta a sinistra) sulla mediana centrale della RD445;

– fase 2: completamento dei lavori di piattaforma e posa delle rotaie sul lato nord della RD445;

– fase 3: completamento dei lavori di piattaforma e posa delle rotaie sul lato sud della RD445;

– fase 4: posa delle rotaie e demolizione della strada provvisoria sulla mediana centrale della RD445.

> Quanto dura il lavoro?

– fase 1: 3 mesi e mezzo, da luglio a inizio ottobre 2020;

– fase 2: 2 mesi, da ottobre a novembre 2020;

– fase 3: 2 mesi e mezzo, da dicembre 2020 a metà febbraio 2021;

– Fase 4: 2 mesi, da metà febbraio a metà aprile 2021.

> Che differenza fa?

Da ottobre, la svolta provvisoria a sinistra dall'uscita dell'autostrada A6 e verso Viry-Centre sarà aperta al traffico.

Per tutta la durata dei lavori, la corsia sarà ridotta e la velocità regolamentare sarà ridotta a 30 km/h.

Questo lavoro durante la settimana e durante il giorno può causare inquinamento acustico.