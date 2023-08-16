Stazioni del tram T12

Data di pubblicazione: 12 settembre 2019

16 stazioni serviranno il territorio del tram T12. Collocati in punti strategici del territorio, saranno in corrispondenza con altre modalità di trasporto come l'autobus, la RER e persino il TGV.

Il loro nome è stato scelto da Île-de-France Mobilités in consultazione con le autorità locali. Le stazioni esistenti sulla linea RER C mantengono il loro nome originale ad eccezione delle stazioni di Massy-Europe e Champlan, che sono state create di recente.

Il loro design riconoscibile è stato progettato per collegare tra loro i diversi elementi della stazione (pensiline, bancomat, pannelli informativi...). Nelle stazioni, i viaggiatori saranno in grado di aspettare comodamente il prossimo tram.

Saranno inoltre accessibili al 100%.