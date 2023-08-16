Notizie dai cantieri dei ponti

3 ponti permetteranno al futuro tram T12 di circolare sull'autostrada A6. Due di loro sono stati spinti nel settembre 2019, a Grigny e Ris-Orangis, e sono in fase di sviluppo. La spinta del 3 ° ponte inizierà stasera a Évry-Courcouronnes, per un periodo di un mese (fino al 10 luglio).

Per l'occasione, trovate le immagini del lavoro svolto nel primo trimestre del 2020.

A Grigny sono state installate le sei travi utilizzate per collegare la rampa di accesso del tram T12 al ponte.

A Ris-Orangis, i lavori di calcestruzzo sul ponte sull'autostrada A6 sono stati eseguiti il 4 febbraio 2020. L'operazione, che si è svolta in sole 10 ore, dalle 7 alle 17, ha permesso di versare 240 m3 di calcestruzzo. La costruzione delle rampe che consentiranno al tram T12 di accedere al ponte è in corso.

Sul lato di Évry-Courcouronnes, sono stati montati i cassoni metallici utilizzati per la costruzione del ponte di Évry-Courcouronnes. Il ponte, esteso dall'8 giugno al 10 luglio, consentirà al tram T12 di attraversare l'autostrada A6 e continuare il suo viaggio fino al suo capolinea.