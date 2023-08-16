3 domande a François Durovray, Presidente del Dipartimento dell'Essonne
Durovray, Presidente del Dipartimento dell'Essonne, spiega come il tram T12 sia vantaggioso per gli abitanti del Dipartimento, che finanziano anche il progetto.
- Quali benefici porterà il tram T12 al territorio dell'Essonne?
Il progetto di trasporto è essenziale perché collega le due più grandi città del dipartimento, Massy e Évry-Courcouronnes, attraverso i principali centri di occupazione. In totale, ne beneficeranno 40.000 viaggiatori al giorno, che vedranno migliorata la loro vita quotidiana. Inoltre, collegherà la RER B, C e D e il futuro Grand Paris Express, senza dover passare per Parigi.
- Quali altri progetti di trasporto sostiene il Dipartimento?
Il Dipartimento dell'Essonne sostiene anche la ristrutturazione della stazione di Juvisy-sur-Orge, il progetto T Zen 4, che sostituirà la linea 402 tra Viry-Chatillon e Corbeil-Essonnes, l'anello di Ulis, la circonvallazione di Itteville, nonché il progetto di riqualificazione del "Christ de Saclay". Questi progetti sono attesi da anni dagli Essonniens e stanno finalmente emergendo.
- Qual è l'ambizione del Dipartimento in termini di mobilità?
Siamo molto attenti alla combinazione di diverse modalità di trasporto negli spostamenti quotidiani. Il Dipartimento sta lavorando in questa direzione
in modo che gli essonniani possano beneficiare di un'offerta plurale: questa è una delle 40 ambizioni formalizzate nel suo Libro bianco 2040, per affrontare le grandi sfide degli anni a venire.