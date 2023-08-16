Stazioni RER trasformate in stazioni del tram T12

Quando entrerà in servizio, il tram T12 sostituirà la RER C tra Épinay-sur-Orge e Massy – Palaiseau. Quest'estate sono iniziati importanti lavori nelle stazioni di Longjumeau, Chilly-Mazarin, Gravigny-Balizy e Petit Vaux, per preparare l'arrivo del tram T12:

i binari sono stati sollevati in modo che il gradino e la banchina siano alla stessa altezza e la tramvia sia accessibile a tutti;

è stata effettuata la riparazione della superficie temporanea delle piattaforme;

Le attrezzature nelle stazioni sono state ammodernate, con particolare attenzione all'illuminazione e agli ascensori per accedere alle banchine.

Questo lavoro si è svolto durante l'interruzione del traffico ferroviario durante il periodo di minore necessità dal 15 luglio al 22 agosto, tra Juvisy e Massy – Palaiseau.

Saranno necessarie ulteriori operazioni per dotare le future stazioni di pensiline, panchine, chioschi per l'acquisto di biglietti di trasporto, un sistema di videoprotezione e schermi informativi per i passeggeri.

Scopri alcune immagini della prima fase di lavoro realizzata quest'estate e clicca qui per scoprirne altre.