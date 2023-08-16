L'Atelier-Garage riceve la certificazione di Alta Qualità Ambientale!

Dopo diversi anni di costruzione guidati da un forte approccio ambientale, i team del tram-treno T12 sono lieti di annunciare che l'Atelier-Garage ha ottenuto la certificazione HQE (standard NF HQE edifici terziari)!

L'Alta Qualità Ambientale mira a limitare il più possibile l'impatto ambientale di una costruzione o riabilitazione immobiliare. Si tratta di un approccio volontario da parte del proprietario del progetto, degli architetti e delle imprese di costruzione.

Fin dall'inizio della costruzione dell'Atelier-Garage, SNCF ha voluto includere l'edificio in questa politica HQE. Per questo, le squadre del tram-treno T12 si sono rivolte a uffici di progettazione ambientale e a un responsabile HQE, che garantisce le prestazioni ambientali del progetto.

In questa occasione, una serie di temi sono stati promossi a un livello di grande successo come:

Il tetto verde,

Il sistema di raccolta dell'acqua piovana,

Il rivestimento dell'officina-garage in legno naturalmente resistente

E infine, la conservazione delle specie vegetali protette intorno all'edificio.

In questo periodo di incertezza ecologica e crisi climatica, era necessario che la futura linea tram-treno T12 fosse parte di una forte politica ambientale. Il sito è progettato fin dai suoi primi passi per ridurre al minimo la sua impronta ecologica.

